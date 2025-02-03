Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, сообщила пресс-служба Совета министров.

«Правительство, согласно конституции, сложило полномочия перед вновь избранным президентом», - отмечается в сообщении правительственной пресс-службы. Постановление вступает в силу со дня его принятия, уточнили в Совмине.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси в понедельник установила окончательные итоги состоявшихся 26 января выборов президента, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

По данным ЦИК, заседание которого транслировалось в онлайн-режиме, Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей.