В Кремле оценили возможность сохранения российских баз в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит переговоры с Дамаском по возможности сохранения военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе.

«Наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске. Условлено продолжить контакты по всем вопросам», — сказал Песков.

По его словам, у обеих сторон существует много вопросов для обсуждения.

«Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой (о российской базе в Тартусе — «Газета.Ru»)», — отметил представитель Кремля.

28 января межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии. Заместитель руководителя МИД России Михаил Богданов рассказал, что на встрече присутствовали представители ряда компаний, которые все объяснили сирийскому руководству и выразили готовность продолжать сотрудничество на базе договоренностей. Агентство Sana сообщало, что новое сирийское руководство попросило у российской стороны компенсации для укрепления доверия.