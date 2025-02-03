В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID), расположенная в Вашингтоне, закрыта решением американской администрации, сообщил телеканал Fox News.

Со штаб-квартиры агентства, отвечающего за распределение гражданской иностранной помощи и содействие развитию по всему миру, которое размещено в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, снята табличка ведомства, информирует телеканал.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, взяла под контроль все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году агентство распоряжалось ассигнованиями на сумму около $40 млрд.

Маск в понедельник заявил, что USAID прекратило свою работу. Во время трансляции в сети X Spaces он сказал, что президент США Дональд Трамп "согласился" с ним, что агентство должно быть закрыто.

"Я несколько раз спрашивал у него: "Вы уверены?" - сказал Маск. "Да, мы закрываем его", - привел он слова Трампа.

Комментарии Маска прозвучали после того, как Трамп сообщил репортерам в воскресенье, что агентством руководит "кучка радикальных сумасшедших, и мы их выгоняем".

Источник: Интерфакс