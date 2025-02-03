Спустя 32 года найдена могила шехида Первой Карабахской войны

Могила Гулиева Мушфига Ибрагим оглу, погибшего в Первую Карабахскую войну, была найдена спустя 32 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, об этом сообщила его семья.

Выяснилось, что уроженец села Хоровлу Джебраильского района Мушфиг Гулиев, числившийся пропавшим без вести в течение 32 лет, был похоронен как неизвестный солдат на кладбище города Бейляган.

Результаты ДНК-анализа, проведенного на образцах, взятых из останков, официально подтвердили его личность.