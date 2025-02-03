Грузия отозвала свою делегацию из ПАСЕ

Власти Грузии приняли решение об отзыве членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом стало известно в ходе заседания бюро парламента Грузии.

«Ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первостепенным ценностям, которые основаны на уважении демократии и суверенитета», - сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро, передают грузинские СМИ.

В состав грузинской делегации ПАСЕ входят вице-спикер парламента республики Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили, а также запасные парламентарии Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе. Они уже обратились с соответствующей просьбой к председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.

ПАСЕ 29 января приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с тем условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены «политические заключенные». Права грузинской делегации будут ограничены, а полномочия пересмотрены в апреле. Ее глава Тея Цулукиани заявила, что Грузия прекращает работу в ПАСЕ в ответ на это решение.