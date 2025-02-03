В Турции главари финансовой пирамиды приговорены к более чем 45376 лет тюрьмы

В Турции суд зачитал приговоры главарям финансовой пирамиды, известной под названием «Çiftlik Bank» Мехмету Айдыну и Фатиху Айдыну, сообщает Haberler.

Мехмет Айдын по прозвищу «Тосунджук» и его старший брат Фатих Айдын, по совокупности содеянных преступлений, приговорены к 45 376 годам и 6 месяцам тюремного заключения каждый.

Анатолийский шестой суд по тяжким преступлениям счел братьев и их подельников виновными по 4 414 искам от каждого из потерпевших и еще 3 отдельным уголовным эпизодам.

Все они признаны виновными по статьям «мошенничество с использованием цифровых информационных систем», «создание преступной финансовой организации» и «отмывание средств, полученных преступным путем» турецкого законодательства.

Осужденные не признали себя виновными по предъявленным обвинениям и требовали оправдательного приговора.

Источник: Haberler