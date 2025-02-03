Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым совершает визит в Казахстан.

В рамках визита генеральный директор встретился с министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым. Стороны подчеркнули, что военное сотрудничество между нашими странами основаны на дружеских и братских отношениях, имеющих древние исторические корни.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Затем состоялась встреча с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майором Шейх-Хасаном Жазыкбаевым.

Стороны отметили необходимость подобных встреч в целях расширения военного сотрудничества и подчеркнули, что совместные учения способствуют повышению профессионального уровня военнослужащих и дальнейшему укреплению армий обеих стран.

На встрече стороны также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.