Илон Маск заинтересовался загадочным объектом на Марсе
Илон Маск, глава SpaceX, поддержал отправку экспедиции на Марс для исследования «квадратной структуры», обнаруженной на снимках NASA, сообщает Daily Mail.
Фотография загадочного объекта, ставшая вирусной в сети, вызвала предположения о ее искусственной природе происхождения. Хотя Джо Роган назвал структуру «естественной», Маск ответил, что нужно отправить астронавтов для исследования.
Эксперты пока не объяснили происхождение структуры, но конспирологи видят в ней доказательство инопланетной цивилизации. Структура имеет размеры около 235 метров и сравнивается с пирамидой Хеопса. ИИ-расчеты показывают, что наклон структуры может быть аналогичным пирамиде — 51,5 градуса.
Фото было сделано камерой Mars Orbiter Camera и доступно на сайте Mars Image Explorer.
Квадратные и прямоугольные формы встречаются в природе, например, на Тасмановом полуострове в Австралии. «Мозаичная мостовая» образовалась в результате сдвигов земной коры и эрозии.
Маск продолжает работу над миссией на Марс, несмотря на неудачу седьмого испытательного полета Starship. Он заявил, что каждый запуск Starship — шаг к Марсу.
Маск усилил свое намерение колонизировать Марс, подчеркнув, что его миссия — сделать человечество многопланетным видом. Он также обеспокоен снижением рождаемости, считая это угрозой цивилизации. В начале карьеры он заявил о своем намерении колонизировать Марс.
Источник: Газета.ру