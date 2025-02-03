Илон Маск: USAID - преступная организация, которой пора умереть

Американский предприниматель Илон Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что ей пора умереть.

Об этом он написал на своей странице в X.

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — говорится в посте.

Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.

Позднее Маск выложил пост, в котором снова назвал USAID преступной организацией. На этот раз это был ответ на публикацию исполнительного директора Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза. FFO — онлайн-группа по наблюдению за правами, которая выступает за открытый интернет.

В своем посте Бенз написал, что вел прямые эфиры о деятельности USAID, в частности о ее «ключевой роли в мошеннической работе Центрального разведывательного управления».

Еще в одном сообщении Маск спросил своих подписчиков: «Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ деньги с налогов, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?»

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение». По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.

20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их «эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов». В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе в Украину.

Сайт USAID ранее перестал работать. Как сообщил CNN, его отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его Госдепартаменту. Они настаивают, что у республиканца нет юридических полномочий ликвидировать агентство, финансируемое конгрессом, и что его работа жизненно важна для национальной безопасности, отмечает телеканал.

Аккаунт USAID в соцсети X также недоступен. «Этот аккаунт не существует», — говорится в сообщении на странице агентства.

Источники: Deutsche Welle, РБК