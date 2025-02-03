Трамп заявил, что США точно введут дополнительные пошлины на поставки из ЕС

Соединенные Штаты полны решимости ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Европейского союза (ЕС).

Об этом заявил в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном президент США Дональд Трамп.

«Однако это точно произойдет в отношении Европейского союза, могу вам это сказать. Потому что они нами действительно пользуются», - подчеркнул американский лидер, комментируя тему введения Вашингтоном дополнительных импортных пошлин. Он уточнил, что США собираются принять эти протекционистские меры в торговле с ЕС «очень скоро».

При этом Трамп отметил, что дефицит США в двустороннем товарообороте с ЕС превышает $300-350 млрд. Глава вашингтонской администрации указал на то, что страны - члены ЕС не приобретают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства. «Они не покупают почти ничего. А мы у них все покупаем», - сказал Трамп. По его мнению, «Европейский союз ведет себя совсем неподобающе». «Разумеется, что-то должно произойти», - повторил он.

Президент также подверг критике торговую политику Великобритании в отношении США. «Но, думаю, это можно урегулировать», - добавил Трамп. По его словам, он «очень хорошо» ладит с премьером Великобритании Киром Стармером.

Источник: ТАСС