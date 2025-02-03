В Армении призвали диаспору бойкотировать встречу с Пашиняном в Вашингтоне

Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян призвал армян США бойкотировать встречу с премьером Николом Пашиняном, которая запланирована на 3 февраля в армянском посольстве в Вашингтоне.

Как сообщают армянские СМИ, экс-глава МИД в соцсетях написал, что встреча – это отчаянная попытка армянского премьера спасти свой пошатнувшийся авторитет, однако армянская община не должна потакать этим попыткам.

Осканян считает Пашиняна «потерпевшим фиаско лидером, по вине которого Армения понесла колоссальные потери».

По его словам, Армения переживает один из тяжелейших периодов в современной истории.

Но если все же американские армяне решат присутствовать на встрече, то экс-министр призывает их не молчать, а смело говорить о провалах и требовать ответа.

Глава правительства Армении отправился в США с рабочим визитом, он примет участие 5-м ежегодном международном саммите по свободе вероисповедания. При этом встреч с президентом США Дональдом Трампом или с кем-либо из его администрации не запланировано.