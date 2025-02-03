Бунт в ФБР: агенты готовят акцию протеста

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников спецслужбы сообщал о том, что исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрискол отказал американскому минюсту в содействии увольнению этих агентов. Дрискола попросили предоставить минюсту список всех сотрудников, причастных к расследованию в отношении фигурантов дела о штурме Капитолия. В ответ на это глава ФБР подчеркнул, что в этот список могут войти тысячи сотрудников, в том числе и он сам. При этом он согласился снять с должности восемь высокопоставленных агентов.

«Агенты ФБР в панике, и протест бывших и действующих сотрудников (бюро - ред.) в понедельник в главном управлении в Вашингтоне и в других штаб-квартирах находится на этапе планирования», - пишет издание со ссылкой на источники в ФБР.

Источник: РИА Новости