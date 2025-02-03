Канада ограничила продажу алкоголя из США из-за пошлин Трампа

В ответ на введенные США пошлины на канадские товары несколько канадских провинций, включая Онтарио, Британскую Колумбию и Квебек, анонсировали запреты на продажу американского алкоголя, затрагивая более 3,6 тыс. наименований продукции.

Несколько провинций Канады начали вводить ограничения на продажу американского алкоголя после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадские товары, сообщает ТАСС. Провинции Британская Колумбия, Онтарио, Квебек, Новая Шотландия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор и Северо-Западные территории анонсировали запреты или ограничения на продажу алкоголя из США.

Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что американские вина, спиртные напитки и пиво будут исключены из оптового каталога Совета по контролю за алкоголем. Это означает, что продуктовые магазины и рестораны не смогут повторно заказывать эти напитки, когда их запасы закончатся. Под ограничения попадут более 3,6 тыс. наименований продукции из 35 штатов США, а ежегодные объемы продаж американского алкоголя в Онтарио составляют около 1 млрд долларов.

В других регионах также планируются шаги по ограничению американского импорта. В Квебеке рассматривают возможность штрафов для американских компаний, участвующих в тендерах на госконтракты. В Британской Колумбии обсуждают запрет для корпораций и учреждений здравоохранения на закупку американских товаров и услуг с обязательным переходом на канадские.

Источник: «Взгляд.ру»