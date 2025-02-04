Госсекретарь США объявил себя исполняющим обязанности директора USAID

Госсекретарь Марко Рубио объявил в понедельник, что он исполняет обязанности администратора Агентства США по международному развитию после того, как Илон Маск заявил, что президент Трамп подписал решение о закрытии агентства.

Как передает CNN, в Вашингтоне штаб-квартира USAID была закрыта на целый день, а сотрудники получили электронное письмо с просьбой оставаться дома.

Со стен зданий были сняты логотипы и фотографии, рассказывающие о работе агентства. А веб-сайт и аккаунты в социальных сетях исчезли, заменившись сокращенной версией веб-страницы на сайте Госдепартамента.

«Это апокалипсис в USAID», — сказал один из сотрудников Агентства.