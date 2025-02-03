Маск сообщил о ликвидации USAID

Руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил, что идет процесс ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).

«Мы в процессе ликвидации USAID», - сказал он в ходе трансляции в принадлежащей ему X.

По словам Маска, USAID не подлежит восстановлению. «Это не червивое яблоко, а просто комок червей... Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», - добавил он.

Ранее Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило о том, что двух руководителей службы безопасности USAID отправили в административный отпуск из-за конфликта с DOGE: они отказались предоставить ведомству Маска секретную информацию.

В конце января телеканал NBC News сообщал, что в административный отпуск с сохранением полной зарплаты и льгот до дальнейшего уведомления отправили более 50 госслужащих USAID. Причиной такого шага стало проведение проверки после обнаружения ряда действий в USAID, которые, вероятно, направлены на обход исполнительных указов президента, заявил тогда глава ведомства Джейсон Грей.

Источник: ТАСС