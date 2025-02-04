ЕС выделил 3 млн евро независимым СМИ России и Беларуси

Еврокомиссия объявила о выделении 3 млн евро на поддержку российских и белорусских независимых СМИ, работающих в эмиграции в странах Евросоюза.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном в понедельник, 3 февраля.

ЕК призывает подавать заявки на финансирование до 14 марта.

«Благодаря этой новой поддержке комиссия продолжает усилия по превращению ЕС в крупный центр для тех, кто стремится к свободе выражения мнений и демократии», - говорится в пресс-релизе.

По оценке Брюсселя, за один 2024 год в страны ЕС переехали около 1500 независимых журналистов и новостных редакций из России и Беларуси.

Как рассказали в ЕК, это второй случай выделения европейских средств на помощь российским и белорусским СМИ за рубежом. Впервые подобное произошло в июле 2023 года: тогда 2,2 млн евро в виде грантов им выделил Пражский центр гражданского общества. Его финансирует ЕК, правительства Швеции, Чехии, Великобритании, США и Финляндии, а также фонды из Бельгии и Швейцарии.

Источник: DW