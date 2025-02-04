СМИ: Администрация США уведомила Конгресс о продаже Израилю оружия на $1 млрд

Администрация США направила в Конгресс уведомление о продаже Израилю оружия на 1 миллиард долларов, включая 4 700 авиабомб весом 500 килограммов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, Вашингтон планирует одобрить сделку, которая включает бомбы на сумму 700 миллионов долларов, а также бронебульдозеры стоимостью 300 миллионов долларов.

Отмечается, что объявление о продаже оружия совпадает с визитом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, где он встретится с президентом Дональдом Трампом.

По данным американских СМИ, во время переговоров Нетаньяху может также заручиться поддержкой Трампа для одобрения сделки по продаже оружия на 8 миллиардов долларов.

Ранее, в последние дни пребывания Джо Байдена на посту президента, планировалась продажа Израилю вооружений на 8 миллиардов долларов, однако ряд демократов в Конгрессе выступил против, и сделка не была завершена до передачи власти Трампу.

После вступления в должность Трамп снял ограничения на поставку Израилю авиабомб весом 1 тонна, которые были приостановлены при Байдене.

Согласно законодательству США, при продаже оружия иностранным государствам Белый дом должен уведомлять Конгресс. После рассмотрения в комитетах по международным делам Сената и Палаты представителей сделка может быть одобрена, если в установленный срок не поступят возражения.

Источник: Anadolu