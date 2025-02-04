Песков: Планы Трампа на редкоземельные металлы Украины – это предложение Киеву покупать помощь Штатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы президента США Дональда Трампа на редкоземельные металлы Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовность Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе, сообщают российские СМИ.

«Ну, наверное, если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь, то есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе, лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта», - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа о готовности продолжить оказывать помощь Украине, если Киев предоставит Вашингтону доступ к своим редкоземельным ресурсам.