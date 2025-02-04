Расширен состав Правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указы «О создании Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана» от 18 октября 2017 года и «Об обеспечении деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана» от 19 декабря 2017 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства подписал новый Указ в связи с этим.

Согласно Указу, Правление Агентства увеличено с 3-х до 4-х человек, в том числе число заместителей председателя Правления (назначаются и освобождаются Президентом Азербайджана) увеличено с 2-х до 3-х.