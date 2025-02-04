Новые подробности о состоянии певца Назима Пишевари, перенесшего инсульт

Лечение азербайджанского певца Назима Пишевари, более известного как Файтончу Назим, который перенес инсульт, продолжается, и его состояние улучшается.

Как сообщил коллега певца агентству Report, Н.Пишевари, вероятно, будет переведен из реанимационного отделения в палату, передает 1news.az.

Напомним, что 30 января в 22:22 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Насиминского района, где мужчина получил травму после падения. Скорая помощь госпитализировала певца в Клинический медицинский центр с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. После обследований и осмотра он был переведен в частное медицинское учреждение с диагнозом ишемический инсульт.