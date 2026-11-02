Из-за антисанитарии и отсутствия регистрации: АПБА закрыла пекарню в Баку - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку хлебопекарного предприятия, принадлежащего физическому лицу Джафару Джавадлы.

Предприятие расположено по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Саллагхана, 7А.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПБА, в ходе нее были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

Установлено, что предприятие работало в антисанитарных условиях без регистрации. Кроме того, там не соблюдалась технологическая последовательность производства, а предназначенный для потребления хлеб хранился в полимерной упаковке в антисанитарных условиях.

По выявленным нарушениям составлен административный протокол. Деятельность предприятия приостановлена до устранения нарушений.