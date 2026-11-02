Россия официально вышла из Европейской конвенции по предотвращению пыток

Россия окончательно вышла из Европейской конвенции о предотвращении пыток, из-за чего в стране прекратится любой независимый мониторинг мест содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета Европы.

Российские власти официально уведомили Совет Европы о решении денонсировать конвенцию 30 октября 2025 года. Согласно статье 22 документа, выход государства вступает в силу через год после даты оповещения.

Россия была участником соглашения с 1998 года. За это время Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) провел 30 визитов в РФ и посетил более 450 мест лишения свободы.

РФ была единственной страной-участницей, которая систематически отказывалась обнародовать отчеты по результатам визитов.

За годы сотрудничества было разрешено опубликовать только 4 отчета, в то время как 10 документов по Чечне и Северному Кавказу (2000-2017 годы) остались закрытыми.