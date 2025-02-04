AFAD: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию после разрушительного землетрясения

Азербайджан продолжает оказывать поддержку Турции в восстановлении территорий, пострадавших от разрушительного землетрясения в Кахраманмараше, названного катастрофой века.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил глава отдела Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) Орхан Татар на пресс-конференции в центре AFAD в Кахраманмараше.

Он подчеркнул, что Турции оказали помощь более 90 стран, но первым руку помощи протянул именно Азербайджан.

По его словам, масштаб разрушений огромен – бедствие затронуло территорию, сопоставимую с площадью Великобритании. «Погибли 53 737 человек, полностью разрушено 39 тысяч зданий. До сих пор в мире не фиксировались тектонические разломы такого масштаба», – отметил представитель AFAD.