СМИ: Армена Саркисяна убил террорист-смертник из Армении

Подрыв в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян, совершил террорист-смертник.

Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что убийца прикрепил к себе мину и, когда Армен Саркисян вышел из лифта, привел в действие СВУ. Подрывником оказался ранее судимый гражданин Армении.

Его звали Парур К., ему 55 лет. По данным источников, он мог иметь отношение к элитным войскам. На левой голени у погибшего киллера была замечена старая татуировка в виде меча, что может свидетельствовать о его принадлежности к десантным войскам или другим элитным подразделениям.

В настоящее время задержаны несколько подозреваемых, с которыми работают силовики.

Утром 3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. В результате в доме №77 на Авиационной улице выбило стекла. На место ЧП выехало несколько машин скорой помощи, оперативных служб, а также прибыл вертолет Московского авиационного центра.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, среди которых были мужчина и женщина. Позднее их число увеличилось до пяти.

Одним из пострадавших оказался Армен Саркисян. По данным Telegram-канала Mash, он потерял левую ногу и был доставлен в реанимацию. Позже стало известно, что Саркисян скончался в больнице. Также в ходе инцидента погиб его охранник.