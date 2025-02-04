Кто она, первая леди Сирии? Турецкие СМИ впервые опубликовали кадры с Латифой эль-Шараа – ФОТО

Впервые опубликованы кадры с Латифой эль-Шараа - супругой президента переходного периода Сирии Ахмеда эль-Шараа.

Турецкие СМИ поместили в новостных разделах информацию о первом визите Ахмеда эль-Шараа в качестве фактического главы государства. В ходе визита в Саудовскую Аравию он и его супруга посетили Мекку и совершили умру – малый хадж.

Кадры были распространены в сетях и СМИ и привлекали внимание пользователей.

Издание Haberler отмечает, что Латифа эль-Шараа (урожденная эд-Даруби) по образованию филолог. Она родом из городка Аль-Каръятайн близ Хомса.

Источник: Haberler