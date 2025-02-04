Завершилась встреча лидеров Турции и Сирии - ОБНОВЛЕНО

В Анкаре завершилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Они провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

Эрдоган заявил, что в данный момент арабский и исламский мир должен оказать необходимую материальную и моральную поддержку новой власти и сирийскому народу: "Это очень важно. Я не сомневаюсь, что наши сирийские братья смогут восстановить свою страну".

По его словам, сотрудничество между странами развивается в самых различных сферах: "Мы также готовы оказать поддержку в восстановлении разрушенных городов Сирии. По мере экономического возрождения Сирии ускорится и добровольное возвращение".

Эрдоган также отметил, что Турция готова поддержать Сирию в борьбе с террористическими организациями.

Ахмед аш-Шараа подчеркнул важность восстановления границ 1967 года. Он заявил, что Сирия стремится довести отношения с Турцией до стратегического партнерства во всех областях, в том числе в вопросах безопасности.

18:45

В Анкаре проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шаара.

Об этом сообщает TRT Haber.

После двусторонней встречи и рабочего обеда Эрдоган и Ахмед аль-Шаара проведут совместную пресс-конференцию.