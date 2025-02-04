Потерпевший крушение самолет AZAL с момента вылета до Грозного был полностью пригоден для полетов

Пассажирское воздушное судно Embraer 190-100 IGW, принадлежавшее ЗАО “Азербайджанские авиалинии” и зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-Az65, выполнявшее регулярный рейс J2-8243 из Баку в Грозный, находилось в полной готовности на момент начала полета и на участке полета до Грозного.

Об этом сообщается в предварительном отчете о расследовании крушения самолета AZAL в Актау.

Отмечается, что данные о летной годности воздушного судна, в том числе его системы управления, нашли свое подтверждение посредством FDR.