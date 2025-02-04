Эрдоган предостерегает туристический сектор от халатности в вопросах безопасности и отмечает рекордные бюджетные отчисления от этой отрасли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег представителей туристического сектора от несоблюдения или халатного отношения к вопросам безопасности, призвав уделять этому повышенное внимание.

«Трагедия в Болу, в Карталкая, разбившая наши сердца, должна стать серьезнейшим уроком для всех, кто занят в туристическом секторе. В противном случае, от ответственности не сможет уклониться никто», - заявил он на заседании Кабмина 3 февраля, сообщает Anadolu.

По его словам, особый подход к этому вопросу должны демонстрировать и местные администрации.

Глава Турецкого государства отметил важное значение туристического сектора для экономики страны: «В прошлом году Турция приняла 62 млн 232 тыс гостей, доход от этого сектора принес в казну рекордные 61 млрд 103 млн долларов. Это важная статья доходов в госбюджете». «Цель этого года - 65 млн туристов, в уровень дохода на ближнесрочную перспективу ожидаем в 100 млрд долларов», - отметил Эрдоган.

Источник: Anadolu