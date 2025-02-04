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Из США депортировали более 200 незаконных индийских мигрантов – СМИ

First News Media09:56 - Сегодня
Из США депортировали более 200 незаконных индийских мигрантов – СМИ

Более 200 граждан Индии, незаконно находившихся в США, депортированы на родину на американском военно-транспортном самолет С-17.

Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это первый из "многих рейсов", которые будут организованы для депортации индийцев, нарушивших правила пребывания в США. Самолет с ними на борту вылетел из штата Техас.

Вывоз индийцев из США начался на фоне сообщений о том, что премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди на следующей неделе посетит Вашингтон. Это будет его первый визит после того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность.

На следующий день после инаугурации Трампа министерство внутренней безопасности США расширило полномочия американских правоохранителей, позволив им депортировать нелегальных мигрантов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда. Это решение может коснуться более 20 тыс. индийцев в США.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отмечал, что Нью-Дели открыт для "законного возвращения" индийских граждан, проживающих нелегально за границей, в том числе в Соединенных Штатах.

Источник: ТАСС

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