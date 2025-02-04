Пашинян: Армения надеется, что мир на Южном Кавказе будет приоритетом для США

Армения надеется, что установление мира на Южном Кавказе будет приоритетом для политической элиты США.

Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, об этом в Вашингтоне на встрече с членами организации Save Armenia заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Если вы спросите, какой способ поддержки Армении является наиболее эффективным с точки зрения США, я бы сказал, что включение повестки достижения мира на Южном Кавказе в список приоритетов политической элиты США было бы очень важным", - отметил он.

По словам Пашиняна, Армения стремится к демократии: "Мы пытаемся углубить демократию и поставить ее на институциональную основу, чтобы она не зависела от политической воли правящих сил".

Источник: ТАСС