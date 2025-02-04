Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

Журналистка Наташа Рей, назвавшая жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, попросила политическое убежище в России.

Об этом у себя на странице в X заявил ее адвокат Франсуа Данглеан.

Адвокат указал, что Рей в связи с юридическими преследованиями во Франции просит политическое убежище у депутата Госдумы Петра Толстого. При этом он не пояснил, подавала ли журналистка официальный запрос.

Данглеан также заявил в публикации, что судебный процесс в отношении его подзащитной проводится с нарушениями. По его словам, в связи с этим Рей обратится в Европейский суд по правам человека.

Ранее сообщалось, что журналистка Кэндис Оуэнс выпустила первую часть расследования, в котором утверждается, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Журналистка утверждает, что супругой президента Франции на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность.

В сентябре суд в Париже назначил Наташе Рей штраф за клевету в отношении жены Макрона. Кроме того, журналистку обязали выплатить компенсации супруге главы Франции и ее брату Жану-Мишелю.

Источник: Lenta.ru