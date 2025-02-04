В освобожденном от оккупации селе Баллыджа родился первый ребенок - ФОТО

После освобождения от оккупации в селе Баллыджа Ходжалинского района появился первый младенец.

Как сообщает 1news.az, жительница Ходжалы Севана Мамедова, 1996 года рождения, родила своего первого ребенка и это мальчик.

Младенцу, родившемуся в селе Баллыджа, дали имя в честь его деда Мехти. В настоящее время матери и ребенку оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние стабильное.

Отметим, что отец младенца, Ильгар Мамедов, является участником Отечественной войны, инвалидом и ветераном войны. В настоящее время он работает в Агентстве по разминированию (АНАМА). Семья Мамедовых недавно переехала в село Баллыджа.