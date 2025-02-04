Узбекистан и Азербайджан могут разрешить взаимные поездки с удостоверением личности

31 января представители Главного управления миграции и оформления гражданства Узбекистана и Государственной миграционной службы Азербайджана провели онлайн-встречу, на которой обсудили вопросы взаимного признания ID-карт.

Стороны отметили, что эти меры упростят передвижение граждан и расширят сотрудничество в области миграционной политики, сообщает azathabar.com.

«Удобство поездок будет повышено с применением биометрических ID-карт, позволяющих гражданам обеих стран пересекать границу без необходимости оформления заграничного паспорта», – говорится в сообщении.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев предложил взаимное признание ID-карт стран Центральной Азии.

«В целях расширения туристического обмена предлагаем изучить вопрос взаимного признания национальных ID-карт и разработки массовых туристических продуктов по принципу «Один тур – весь регион», – сказал глава государства.

Идентичная система уже существует между Кыргызстаном и Узбекистаном. С 1 сентября 2023 года граждане двух стран могут использовать ID-карты для въезда, выезда, передвижения и пребывания на территории двух государств.

Напомним, что на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 ноября 2024 года президент Мирзиёев заявил, что в будущем узбекистанцы смогут пересекать границы Казахстана и Таджикистана, используя ID-карту.