Кадры столкновения автомобилей на перекрестке в Баку

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, вызванное нарушением правил дорожного движения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, момент аварии был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Хагани Рустамова и проспекта 8 Ноября, одном из самых оживленных участков столицы Азербайджана. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, который ехал навстречу.

После сильного удара ВАЗ перевернулся и врезался в светофор на обочине, который получил серьезные повреждения и вышел из строя. Оба автомобиля также получили значительные механические повреждения в результате столкновения.