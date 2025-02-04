Китай подал жалобу на США в ВТО

Китай подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на налоговые меры США.

Об этом сообщило китайское министерство коммерции, передает РИА Новости.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Десятипроцентный тариф на весь китайский экспорт вступил в силу 4 февраля.

«В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации», — говорится в заявлении министерства.

Помимо этого, КНР приняла решение ввести пошлины на уголь, сжиженный природный газ (СПГ), нефть и сельхозтехнику из США.

В Белом доме сообщали, что лидеры США и КНР в ближайшие двое суток проведут телефонный разговор.