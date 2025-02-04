Иранские рыбаки пытались провезти наркотики через Каспийское море - ВИДЕО

В результате совместной операции сотрудников Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы (ГПС) был пресечен незаконный оборот более 13 килограммов наркотических веществ и 4400 таблеток, которые контрабандой были доставлены в страну через Каспийское море.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе операции, проведенной полицией и пограничниками на территории города Сумгайыт, на побережье Каспийского моря были задержаны граждане Ирана: 32-летний Гаффар Гызыл и 34-летний Бехзат Гаранеджат, передает 1news.az.

На лодке с двигателем марки Yamaha, которой они управляли, было найдено 11 кг 680 граммов марихуаны, 1 кг 510 граммов героина и 4400 таблеток метадона. Помимо рыболовства, они занимались контрабандой наркотиков.

Ведется расследование.