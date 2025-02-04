«Я предупредил Макрона…» Президент Алжира заявил, что Франция должна решить проблему обеззараживания территорий, где проводила ядерные испытания

Что касается Западной Сахары, я предупредил президента Макрона: «Вы совершаете серьезную ошибку!» - с таким заявлением выступил президент Алжира Абдельмаджид Теббун в интервью французскому изданию Opinion.

Речь идет об алжирских территориях, которые Франция в 1960-х годах использовала в качестве ядерных полигонов. В Алжире убеждены, что сегодня Франция должна решить проблему обеззараживания этих земель.

«Это необходимо. Вопрос обеззараживания ядерных полигонов является обязательным в человеческом, моральном, политическом и военном отношениях. Мы могли бы сделать это с американцами, русскими, индонезийцами, китайцами. Но мы считаем, что Алжир должен сделать это вместе с Францией, которая должна сообщить нам точные районы, где проводились эти испытания и где захоронены материалы», - отметил А.Теббун.

«Не нужно заметать пыль под ковер, надо разрешить эти вопросы раз и навсегда», - подчеркнул он.

С 1960 по 1967 годы Париж осуществил 17 атмосферных и подземных ядерных испытаний в регионах Регган и Хоггар. Из них девять испытаний были проведены после независимости Алжира. По оценкам экспертов, около 42 000 алжирцев погибли и тысячи были облучены.

Источник: Opinion