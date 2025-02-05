Реакция Турции на заявление Трампа о Газе: «Неприемлемо»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с агентством Anadolu назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа.

«Это неприемлемо. Ведь это само являлось причиной конфликта. Мы видим реакцию региональных стран на это заявление», — так он ответил на вопросы редакторов.

Минувшей ночью Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. Сам анклав он назвал «площадкой под снос». Причем, по словам президента, Соединенные Штаты не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства.

США, в свою очередь, возьмут сектор Газа под контроль и будут ответственны за работы в регионе, добавил Трамп, допустив, что Вашингтон может направить в Газу войска в случае необходимости.