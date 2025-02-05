В Грузии вводят наказание за оскорбление политиков

Оскорбление занимающих политические или государственные должности лиц в Грузии может караться штрафом или тюрьмой.

Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже зарегистрированы на заседании Бюро.

Согласно вносимым изменениям в Кодекс административных нарушений, мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц, будут караться штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч лари либо арестом на срок до 45 дней.

При сопутствующем другом административном правонарушении предполагается штраф от 2,5 до 6 тысяч лари либо арест на срок от 5 до 60 дней.

Источник: Sputnik-Грузия