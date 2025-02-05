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Нетаньяху подарил Трампу пейджер

First News Media14:44 - Сегодня
Нетаньяху подарил Трампу пейджер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов «Хезболлах», сообщила в среду канцелярия израильского премьера.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи «Хезболлах», включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлах».

«Визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху к президенту США Дональду Трампу в Белый дом длился пять часов и начался с того, что Трамп лично встретил премьера у фасада Белого дома…. На этом этапе премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер, на что Трамп ответил, что это была грандиозная операция», - говорится в сообщении.

Президент США подарил гостю фотографию их визита с автографом и надписью: «Биби, великий лидер.»

Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп в Белом доме после возвращения на пост президента.

«Это был исторический визит в полном смысле этого слова, с огромными последствиями для будущего Израиля… Трамп предложил новые решения проблем, которые преследуют Израиль с момента его основания», - заявила канцелярия.

Главной сенсацией саммита стало предложение Трампа расселить по арабским странам палестинцев из сектора Газа, который США, со слов президента, готовы взять под свой контроль.

Источник: РИА Новости

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