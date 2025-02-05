В Турции рассчитывают на начало инициативы по урегулированию в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на начало инициатив по урегулированию в Украине в ближайшее время, на их конкретизацию - до июня.

«Мы слышим ряд инициатив президента США (Дональда) Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней. Без этой подготовки встреча лидеров не будет иметь смысла», - сказал Фидан, отвечая на вопросы редакторов государственного агентства Anadolu.

По его словам, Анкара рассчитывает, что инициативы по мирному урегулированию начнутся к весне.