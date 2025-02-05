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Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и нашли секретную комнату

First News Media14:46 - Сегодня
Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и нашли секретную комнату

1 февраля, когда почти все сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) покинули штаб-квартиру в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, туда нагрянули помощники предпринимателя Илона Маска с требованием предоставить доступ в офисы ведомства, пишет Bloomberg.

В ходе обысков была обнаружена секретная комната.

В офис пришли четверо сотрудников возглавляемого миллиардером департамента эффективности госуправления (DOGE) с опытом в сфере технологий. Помощники Маска ходили из кабинета в кабинет, обыскивая столы. Они хотели попасть в охраняемую комнату, где хранятся секретные и конфиденциальные документы, но сотрудник службы безопасности USAID отказал, а команда Маска не принимала отказов, потому произошла стычка. Тогда один из помощников миллиардера позвонил ему, и тот пригрозил представителям USAID, что привлечет Службу судебных приставов США. Сотрудники DOGE все-такие получили доступ — по крайней мере к части того, что искали, отмечает агентство.

Что хранится в комнате

Комната, о которой идет речь, представляет собой хранилище конфиденциальной информации (SCIF). Президенты, вице-президенты и некоторые высокопоставленные чиновники устанавливают SCIF в своих домах, часто в гаражах или пристройках, которые легко переоборудовать. За некоторыми исключениями, строго засекреченные материалы, включая совершенно секретные документы и информацию, полученную из разведывательных источников, никогда не должны покидать SCIF.

В зданиях федеральных ведомств и посольств в Вашингтоне, а также на военных объектах тысячи таких хранилищ. Они могут быть размером с телефонную будку или занимать целый этаж. Комнаты защищены от прослушки и оснащены системой контроля доступа, на дверях кодовые замки

В здании Рейгана SCIF расположена на втором этаже — там хранятся не только конфиденциальные документы, но и кадровая информация, она не секретна. По словам пяти человек, непосредственно знакомых с ситуацией, перед командой DOGE стояла задача собрать информацию из баз данных USAID о людях, которые работают в агентстве, и о программах помощи, к которым они подключены. Сторонники Маска также хотели получить информацию о том, когда сотрудники подключались к компьютерам и использовали свои бейджи для входа в конференц-залы.

Источник: Lenta.ru

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