Обещал работу в госучреждениях и присваивал деньги: В Мингячевире задержан мошенник

В результате проведённых сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции мероприятий был задержан 56-летний Тахир Рагимов, который, злоупотребляя доверием граждан, совершал мошенничество - ранее он уже был осуждён за аналогичное преступление.

Т.Рагимов обманывал граждан, давая ложные обещания устроить их на работу в государственные учреждения или продлить срок действия трудового договора, при этом он присваивал значительные суммы денег у пострадавших, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Т.Рагимова судом была избрана мера пресечения в виде ареста.