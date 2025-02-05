Минтруда обнародовало число лиц, чьи пенсии будут проиндексированы

В Азербайджане будут проиндексированы пенсии 1,1 млн человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.

Индексация пенсий коснется всех пенсионеров (включая отставных военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и т.д.), то есть 1,1 млн. пенсионеров, и на эти повышения дополнительно выделено 534 млн. манатов.

Пенсионные капиталы, числящиеся на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2025 года, также индексируются и увеличиваются на 2,2 процента в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год.