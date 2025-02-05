Правительственная миссия Азербайджана посетила Сомали - ФОТО

4-5 февраля правительственная миссия Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым посетила Федеративную Республику Сомали с целью расширения двустороннего сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, а также продолжения взаимодействия на высоком уровне в рамках международных организаций.

Как сообщили в МИД, в ходе визита делегация провела встречи с заместителем премьер-министра Сомали Салахом Ахмедом Джамой, министром иностранных дел и международного сотрудничества Ахмедом Моаллимом Фики, министром нефти и минеральных ресурсов Дахиром Широм Мохамедом, министром обороны Абдулкадиром Мохамедом Нуром Джамой, министром планирования, инвестиций и экономического развития Мохамудом Бинебином, министром образования, культуры и высшего образования Фарахом Абдулкадиром Мохамедом, директором Национального управления по идентификации и регистрации, а также высокопоставленными лицами Министерства рыболовства и голубой экономики, Министерства сельского хозяйства и ирригации, Министерства животноводства, лесного хозяйства и пастбищ, был организован ознакомительный визит в сомалийское представительство Фонда просвещения Турции.

На встречах было доведено до внимания, что контакты между нашими странами за последние годы активизировались и это сыграло полезную роль в обсуждении перспектив сотрудничества. Кроме того, было подчеркнуто наличие потенциала для развития сотрудничества в ряде направлений, включая нефть и газ, зеленую энергию, сельское хозяйство, рыболовство, образование и гуманитарную сферу, важность создания двусторонней договорно-правовой базы в соответствующих областях.

В рамках визита также состоялся первый раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Сомали. Политические консультации с азербайджанской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, с сомалийской стороны – государственный министр иностранных дел и международного сотрудничества Али Мохамед Омар Балад. В ходе политических консультаций обсуждались двусторонние политические и экономические вопросы, сотрудничество в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОИС и других международных организаций.

В состав правительственной миссии вошли представители министерств обороны, оборонной промышленности, энергетики, науки и образования, экономики, сельского хозяйства, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.