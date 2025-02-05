Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права

Министерство иностранных дел Афганистана, сформированное движением «Талибан», раскритиковало слова президента США Дональда Трампа о необходимости расселения палестинцев из сектора Газа.

Свое заявление ведомство опубликовало в социальной сети Х.

«Исламский Эмират Афганистан считает недавние заявления президента Соединенных Штатов относительно насильственного выселения палестинцев и их переселения в другие страны явным нарушением международного права», — утверждается в публикации.

В заявлении подчеркивается, что только жители Газы могут решать свою судьбу. По словам МИД, высказывания американского лидера отражают «зловещие» мотивы руководства Израиля и способствуют росту нестабильности в регионе.