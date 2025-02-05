Пашинян: Надеемся что Трамп приложит больше усилий для мира на Южном Кавказе
Правительство Армении надеется, что администрация президента США Дональда Трампа приложит больше усилий для достижения мира на Южном Кавказе.
Как передает ТАСС, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете.
"Когда мы следили за [предвыборной] кампанией президента Трампа, то увидели, что повестка мира очень важна для него. И мы видим возможность привлечь внимание нынешней администрации, что мир на Южном Кавказе достижим и для этого понадобится больше усилий со стороны администрации [США]", - сказал Пашинян.
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