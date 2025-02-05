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Трамп пригрозил ХАМАС

First News Media09:41 - Сегодня
Трамп пригрозил ХАМАС

Соединенные Штаты станут вести себя агрессивнее, если палестинское радикальное движение ХАМАС не будет дальше освобождать заложников.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме.

«Мы усердно работаем, чтобы вернуть всех заложников. Всех <...>. Пока все продвигается довольно быстро, практически по графику <...>. Мы хотели бы вернуть всех заложников, и если мы этого не сделаем, то это сделает нас более жестокими», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

«[Cпецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф и его группа работают 24 часа в сутки, они хотят их освободить, им были даны обещания. И мы увидим, будут ли выполнены эти обещания. Но нам нужны все заложники», - добавил глава Белого дома.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в которую вошли три израильтянки.

В соответствии с договоренностями реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня, за это время палестинское движение ХАМАС освободит не менее 33 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Источник: ТАСС

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