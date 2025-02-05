Азербайджан собирает доказательную базу для обращения в международный суд в связи с крушением самолета AZAL

После обнародования предварительного отчета министерства транспорта Казахстана касательно крушения 25 декабря прошлого года самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", российская сторона все еще демонстрирует предвзятое отношение к инциденту.

Как сообщает Trend, из предварительного отчета становится ясно, что пассажирский самолет типа 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и зарегистрированный в государственном реестре под номером 4K-AZ65, выполнявший регулярный рейс J2-8243 из Баку в Грозный, столкнулся с потерей сигналов GPS во время нахождения в воздушном пространстве России, над аэропортом в Грозном.

В отчете отмечается, что после того, как воздушное судно не смогло совершить вторую посадку над Грозным из-за неблагоприятных погодных условий, капитан принял решение вернуться в Баку. После этого бортовой самописец (CVR) зафиксировал два посторонних звука с разницей в 24 секунды. В результате сопоставления данных CVR и FDR было установлено, что через 4 секунды после первого постороннего звука отказала 3-я гидравлическая система, через 6 секунд - 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду - 2-я гидравлическая система.

На фюзеляже воздушного судна были обнаружены многочисленные пробоины и слепые повреждения, зафиксированные на фото, а также видео. Эти повреждения были обнаружены в большом количестве в задней части фюзеляжа самолета, особенно в его вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также на левом крыле и левом двигателе. Была представлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже самолета образовались в результате воздействия сторонних предметов. В отчете нет данных о каких-либо фактах, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами.

Были обнаружены и изъяты сторонние объекты, не принадлежавшие воздушному судну, и фотографии этих сторонних объектов представлены общественности в первоначальном отчете.

В отчете говорится, что в 05:13:32 отказали основные системы управления воздушным судном, а в 05:21:42 диспетчер-координатор сообщил Грозному об операции "Ковер".

В отчете не упоминается какая-либо информация, указывающая на взрыв кислородного баллона.

В отчете приводятся фото, данные аудио- и цифровых записывающих устройств, подтверждающие изложенные здесь факты.

Цель при предоставлении этих выдержек из отчета - еще раз напомнить российской стороне о ее ответственности. Так, после вчерашнего опубликования отчета соответствующие российские структуры, в частности "Росавиация", выступили с необоснованными заявлениями для уклонения от ответственности. Не отстает в этом вопросе и российская пресса. Видимо, российская сторона хочет замять этот вопрос, перекинуть ответственность на экипаж самолета. Это хорошо видно по заявлениям официальных лиц, а также по материалам в российской прессе.

Тем самым российская сторона намерена создать ситуацию, подобную той, что произошла с малайзийским Boeing. Напомним, что в июле 2014 года самолет "Boeing-777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур и принадлежащий авиакомпании Malaysia Airlines, был сбит в юго-восточной части Украины. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Хотя подтверждено, что самолет был сбит в воздушном пространстве Донбасса именно из российского оружия, Москва до сих пор не берет на себя ответственность, необоснованно обвиняя Украину.

Шаги российских официальных лиц, экспертов и прессы в отношении самолета AZAL дают основания полагать, что они выбрали ту же тактику. Но результаты расследований, факты и доказательства говорят об обратном.

Как следует из отчета, азербайджанский самолет подвергся обстрелу над Грозным, последовательно было произведено несколько ударов, основные системы управления воздушным судном были выведены из строя в 05:13:32, а диспетчер-координатор доложил об операции "Ковер" в Грозном через 8 минут - в 05:21:42. Из этого следует, что азербайджанская сторона и экипаж самолета не могли знать об операции "Ковер". Это также говорит о том, что российская сторона хотела замять данный вопрос.

В предварительном отчете, опубликованном Казахстаном, четко указано, что в фюзеляже воздушного судна были обнаружены многочисленные пробоины и слепые повреждения, также были зафиксированы фото и видео этого. Эти повреждения были обнаружены в большом количестве в задней части фюзеляжа самолета, особенно в его вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также в левом крыле и левом двигателе. Обнаруженные повреждения фюзеляжа самолета были вызваны воздействием сторонних предметов. В отчете не представлены данные о каких-либо фактах, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами. Непонятно, почему российская сторона все еще настаивает на своем после данного отчета с приведением фактов и доказательств.

Говоря о воздействии сторонних предметов, стоит подчеркнуть, что в настоящее время расследование инцидента продолжается в воинской части, расположенной в поселке Ханкала в столице Чечни, Грозном. Есть сведения, что огонь по азербайджанскому самолету был открыт именно с территории этой воинской части.

Азербайджанской стороне известны личности тех, кто отдавал приказы и открывал огонь. Также известно, из какого оружия был открыт огонь по азербайджанскому самолету. Источник в правительстве Азербайджана сообщил агентству Reuters 4 февраля, что самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С".

"У азербайджанской стороны есть фрагмент ракеты "Панцирь-С", который был извлечен из самолета и идентифицирован в результате международной экспертизы", - сказал источник.

При наличии стольких фактов и доказательств намерение России перевести вопрос в другое русло, попытки возложить вину на экипаж вызывают горькое сожаление. В разбирательствах, наряду с Казахстаном, участвуют специалисты из Азербайджана, России и страны-производителя самолета - Бразилии. Иными словами, российской стороне известны те моменты, которые нашли отражение в предварительном отчете.

Требования Азербайджана известны, и они были объявлены на высшем уровне. Как уже отмечалось, у Азербайджана имеются части ракет "Панцирь-С", которыми был сбит самолет. Формируется доказательная база, собираются факты, доказательства и ведется подготовительная работа для обращения в международный суд.

Однако, наряду со всем этим, двери для диалога с Россией открыты. Москва должна публично признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к очередным шагам.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет AZAL потерпел крушение недалеко от казахстанского аэропорта Актау. В результате аварии 38 человек погибли, 29 получили ранения.