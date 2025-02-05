Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека и БАПОР

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«Президент США подписал <...> исполнительный указ о выходе США из БАПОР и Совета ООН по правам человека», - говорится в документе. Других подробностей не приводится.

Ранее газета Politico сообщила, что Трамп подпишет указ о выходе США из СПЧ ООН и прекращении финансирования БАПОР. Издание обратило внимание на то, что указ о запрете финансирования БАПОР был подписан накануне визита в американскую столицу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого Трамп принял 4 февраля в Белом доме.

28 октября прошлого года Кнессет (однопалатный парламент) Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории.

Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения.

Источник: ТАСС